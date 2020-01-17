кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:41
кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:48
Re: ПУМБ
ця в простонародії зветься наі***лово
в топку такий банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:14
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?
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