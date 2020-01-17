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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:41

  Flamingo написав:Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать" :twisted:

кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:48

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает


ця в простонародії зветься наі***лово

в топку такий банк
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:14

  Flamingo написав:Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать" :twisted:
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?
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