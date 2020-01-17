кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:41
кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:48
Re: ПУМБ
ця в простонародії зветься наі***лово
в топку такий банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 18 січ, 2020 00:14
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?
Додано: Суб 18 січ, 2020 08:25
Можно по телефону ГЛ, можно в форме обратной связи в вэбе пумб-онлпйн. Это те способы что я практиковал. Наверняка можно и по указанному вами мылу (Пумба ведь регистрирует такие обращения). Только допишите в тексте чтоб вам сообщили регистрационный номер обращения и уведомили о результатах его рассмотрения. Обычно в течении двух рабочих дней сумма возвращается
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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