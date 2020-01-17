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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:41

  Flamingo написав:Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать" :twisted:

кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:48

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает


ця в простонародії зветься наі***лово

в топку такий банк
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 00:14

  Flamingo написав:Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать" :twisted:
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:25

  balance написав:
  Flamingo написав:Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать" :twisted:
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?

Можно по телефону ГЛ, можно в форме обратной связи в вэбе пумб-онлпйн. Это те способы что я практиковал. Наверняка можно и по указанному вами мылу (Пумба ведь регистрирует такие обращения). Только допишите в тексте чтоб вам сообщили регистрационный номер обращения и уведомили о результатах его рассмотрения. Обычно в течении двух рабочих дней сумма возвращается
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:38

  qwe_ua написав:
Flamingo написав:
  qwe_ua написав:Как минимум, это уже не р2р должно быть

с2а можно? Если - да то почему за овер все равно опять спишут? Вопросы риторические ;)
Я бы рассчитывал 18:00. Ну может ещё минут 20-30.

Рахуйте як вважаєте за потрібне, але з мого досвіду після 20:00 у ПУМБи починається наступна доба, без усіляких хвилин ;))
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:02

Re: ПУМБ

Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:40

  any4key написав:Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?

он шо халявный?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:48

Re: ПУМБ

any4key написав:Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
Пара часов максимум, если банк нормальный. Но это в рабочие дни. Только ж это от карты не зависит :) ну и дорого, как уже написали.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:54

  v57 написав:
  any4key написав:Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?

он шо халявный?

Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:43

  Flamingo написав:
  v57 написав:
  any4key написав:Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?

он шо халявный?

Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.


Спасибо, значит будем юзать p2p в приложении
any4key
 
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