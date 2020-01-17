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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:41
Flamingo написав:
Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать"
кто-то не заметит
кто-то не знает
кто-то не знает что заявку можно подавать всегда а не только если пополнил депозит
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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J
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 22:48
Flamingo написав:
В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает
ця в простонародії зветься наі***лово
в топку такий банк
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greenozon
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Додано: Суб 18 січ, 2020 00:14
Flamingo написав:
Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать"
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?
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balance
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Додано: Суб 18 січ, 2020 08:25
balance написав: Flamingo написав:
Его то не должно, но ПУМБа считает, потом как появятся деньги (даже через месяц если те же % капнут) - списывает. Но по заявке возвращает. В общем - это забава у них тут такая. Называется "а вдруг кто не заметит или не знает что надо заявку подать"
вот же редиски - нарахували овер і зняли коли впали відсотки по депо)) заявку можна на інфо@пумб.уа?
Можно по телефону ГЛ, можно в форме обратной связи в вэбе пумб-онлпйн. Это те способы что я практиковал. Наверняка можно и по указанному вами мылу (Пумба ведь регистрирует такие обращения). Только допишите в тексте чтоб вам сообщили регистрационный номер обращения и уведомили о результатах его рассмотрения. Обычно в течении двух рабочих дней сумма возвращается
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:38
qwe_ua написав: Flamingo написав: qwe_ua написав:
Как минимум, это уже не р2р должно быть
с2а можно? Если - да то почему за овер все равно опять спишут? Вопросы риторические ;)
Я бы рассчитывал 18:00. Ну может ещё минут 20-30.
Рахуйте як вважаєте за потрібне, але з мого досвіду після 20:00 у ПУМБи починається наступна доба, без усіляких хвилин ;))
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kreuz
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:02
Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
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any4key
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:40
any4key написав:
Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
он шо халявный?
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v57
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:48
any4key написав:Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
Пара часов максимум, если банк нормальный. Но это в рабочие дни. Только ж это от карты не зависит
ну и дорого, как уже написали.
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qwe_ua
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Додано: Суб 18 січ, 2020 12:54
v57 написав:
any4key написав:
Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
он шо халявный?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:43
Flamingo написав: v57 написав:
any4key написав:
Підскажіть, який реальний термін доставки по СЕПу в інші банки з Всекарти?
он шо халявный?
Комісія складає 0,5% від суми, мінімум – 3 грн, максимум – 500 грн.
Спасибо, значит будем юзать p2p в приложении
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any4key
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