вчера после 22 пополнял "всё карту" в терминале - зачислилось (т.е. и проводка по счёту тоже) 17 числом
кстати выходит через терминал на прямую депозит не пополняется?
т.е. пополнил карту - и потом нужно искать комп что бы перевекинуть на депо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30
вчера после 22 пополнял "всё карту" в терминале - зачислилось (т.е. и проводка по счёту тоже) 17 числом
кстати выходит через терминал на прямую депозит не пополняется?
т.е. пополнил карту - и потом нужно искать комп что бы перевекинуть на депо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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