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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30

вчера после 22 пополнял "всё карту" в терминале - зачислилось (т.е. и проводка по счёту тоже) 17 числом
кстати выходит через терминал на прямую депозит не пополняется?
т.е. пополнил карту - и потом нужно искать комп что бы перевекинуть на депо?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:38

  uaprofi написав:вчера после 22 пополнял "всё карту" в терминале - зачислилось (т.е. и проводка по счёту тоже) 17 числом
кстати выходит через терминал на прямую депозит не пополняется?
т.е. пополнил карту - и потом нужно искать комп что бы перевекинуть на депо?

а телефон зачем?
онли звонить :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 14:41

Re: ПУМБ

А на Вільном минимальный остаток какой? 100, 1, 0?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:06

  Slx написав:А на Вільном минимальный остаток какой? 100, 1, 0?

Ноль
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 13:13

  Slx написав:А на Вільном минимальный остаток какой? 100, 1, 0?

0
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:40

Re: ПУМБ

Яку суму в банкоматі можна зняти за раз?
twin
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:46

Re: ПУМБ

twin написав:Яку суму в банкоматі можна зняти за раз?
25 купюр выдает
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:14

  qwe_ua написав:
twin написав:Яку суму в банкоматі можна зняти за раз?
25 купюр выдает

А не 40?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:40

Re: ПУМБ

Зрозуміло, треба спробувати методом тику)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  qwe_ua написав:
twin написав:Яку суму в банкоматі можна зняти за раз?
25 купюр выдает

А не 40?

есть разные банкоматы - есть на 40 - есть и на 25.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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  #<1 ... 2434243524362437>
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