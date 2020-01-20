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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:46

PUMB, почему сейчас не входит в приложение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:47

  Вкладчик1234 написав:PUMB, почему сейчас не входит в приложение?

сервис работает корректно. если у Вас iOS - потрясите устройство при запуске приложения, если андроид - 5 раз тапните по логотипу банка при запуске приложения - в обоих случаях Вам будет предложено отправить письмо в проф отдел, так Ваше обращение будет принято коллегами.
PUMB
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