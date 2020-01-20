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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:46
PUMB, почему сейчас не входит в приложение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:47
сервис работает корректно. если у Вас iOS - потрясите устройство при запуске приложения, если андроид - 5 раз тапните по логотипу банка при запуске приложения - в обоих случаях Вам будет предложено отправить письмо в проф отдел, так Ваше обращение будет принято коллегами.
Додано: Вів 21 січ, 2020 14:45
Re: ПУМБ
Если мне клиент банка пумб сделал перевод a2c на карту пумб, то могу ли сразу снять наличные или нужно дать отлежаться деньгам дабы не попасть на технический овердрафт?
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