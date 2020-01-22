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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 15:46
PUMB, почему сейчас не входит в приложение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 20 січ, 2020 17:47
Вкладчик1234 написав:PUMB,
почему сейчас не входит в приложение?
сервис работает корректно. если у Вас iOS - потрясите устройство при запуске приложения, если андроид - 5 раз тапните по логотипу банка при запуске приложения - в обоих случаях Вам будет предложено отправить письмо в проф отдел, так Ваше обращение будет принято коллегами.
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PUMB
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Додано: Вів 21 січ, 2020 14:45
Если мне клиент банка пумб сделал перевод a2c на карту пумб, то могу ли сразу снять наличные или нужно дать отлежаться деньгам дабы не попасть на технический овердрафт?
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Додано: Сер 22 січ, 2020 18:37
Треба закинути на Вільний...
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Додано: Чет 23 січ, 2020 11:22
Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
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tarasum
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:03
tarasum написав:
Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
То вы череЗчур быстро от хаба хотите денег. Они так быстро не работают.
Из практики - на возврат им надо минимум три рабочих дня. Абсолютный рекорд - возврат шел 17 календарных дней!!! Правда справедливости ради надо отметить что это был период новогодне рождественских праздников - но все равно в этот период было 7 полноценных банковских дней. А ещё многое зависит от того как быстро ваш банк возврат проведет. К примеру согласно выписки - возврат был в моем банке 20го, а зачислили на карту 23го. Поэтому тут и хаб пытается потянуть волынку, ну и банк эмитировавший карту тоже старается зачислить возврат попИзже
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:22
Flamingo написав: tarasum написав:
Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
То вы череЗчур быстро от хаба хотите денег. Они так быстро не работают.
Из практики - на возврат им надо минимум три рабочих дня. Абсолютный рекорд - возврат шел 17 календарных дней!!! Правда справедливости ради надо отметить что это был период новогодне рождественских праздников - но все равно в этот период было 7 полноценных банковских дней. А ещё многое зависит от того как быстро ваш банк возврат проведет. К примеру согласно выписки - возврат был в моем банке 20го, а зачислили на карту 23го. Поэтому тут и хаб пытается потянуть волынку, ну и банк эмитировавший карту тоже старается зачислить возврат попИзже
А-Банк (16.01.2020) -> TacКомбанк (23.01.2020), через TAS2U - нигде денег не видно. Игра в "футбол" идёт...
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jay2004
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:30
jay2004 написав:
А-Банк (16.01.2020) -> TacКомбанк (23.01.2020), через TAS2U - нигде денег не видно. Игра в "футбол" идёт...
Сумно. Комса шукає?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43
Flamingo написав: tarasum написав:
Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
То вы череЗчур быстро от хаба хотите денег. Они так быстро не работают.
Из практики - на возврат им надо минимум три рабочих дня. Абсолютный рекорд - возврат шел 17 календарных дней!!! Правда справедливости ради надо отметить что это был период новогодне рождественских праздников - но все равно в этот период было 7 полноценных банковских дней. А ещё многое зависит от того как быстро ваш банк возврат проведет. К примеру согласно выписки - возврат был в моем банке 20го, а зачислили на карту 23го. Поэтому тут и хаб пытается потянуть волынку, ну и банк эмитировавший карту тоже старается зачислить возврат попИзже
Спочатку обіцяли 2год по пейхабу,пройшло півдня,то вже обіцяють до 5 робочих днів. У помилці платежі писало до 3 робочих днів ((Головне визнають що з їх сторлни проблеми,але не спішать виправляти( не хочуть проводити не успішні операції,тоді не треба повернення робити)) в приваті такого ні разу не було та портмоне тоже.
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tarasum
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Додано: Чет 23 січ, 2020 14:48
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
А-Банк (16.01.2020) -> TacКомбанк (23.01.2020), через TAS2U - нигде денег не видно. Игра в "футбол" идёт...
Сумно. Комса шукає?
Так, але поки безрезультатно.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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