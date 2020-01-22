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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2434243524362437

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 15:46

PUMB, почему сейчас не входит в приложение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 17:47

  Вкладчик1234 написав:PUMB, почему сейчас не входит в приложение?

сервис работает корректно. если у Вас iOS - потрясите устройство при запуске приложения, если андроид - 5 раз тапните по логотипу банка при запуске приложения - в обоих случаях Вам будет предложено отправить письмо в проф отдел, так Ваше обращение будет принято коллегами.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:45

Re: ПУМБ

Если мне клиент банка пумб сделал перевод a2c на карту пумб, то могу ли сразу снять наличные или нужно дать отлежаться деньгам дабы не попасть на технический овердрафт?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 18:37

Re: ПУМБ

Треба закинути на Вільний...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:22

Re: ПУМБ

Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:03

  tarasum написав:Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
То вы череЗчур быстро от хаба хотите денег. Они так быстро не работают.
Из практики - на возврат им надо минимум три рабочих дня. Абсолютный рекорд - возврат шел 17 календарных дней!!! Правда справедливости ради надо отметить что это был период новогодне рождественских праздников - но все равно в этот период было 7 полноценных банковских дней. А ещё многое зависит от того как быстро ваш банк возврат проведет. К примеру согласно выписки - возврат был в моем банке 20го, а зачислили на карту 23го. Поэтому тут и хаб пытается потянуть волынку, ну и банк эмитировавший карту тоже старается зачислить возврат попИзже
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:22

  Flamingo написав:
  tarasum написав:Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
То вы череЗчур быстро от хаба хотите денег. Они так быстро не работают.
Из практики - на возврат им надо минимум три рабочих дня. Абсолютный рекорд - возврат шел 17 календарных дней!!! Правда справедливости ради надо отметить что это был период новогодне рождественских праздников - но все равно в этот период было 7 полноценных банковских дней. А ещё многое зависит от того как быстро ваш банк возврат проведет. К примеру согласно выписки - возврат был в моем банке 20го, а зачислили на карту 23го. Поэтому тут и хаб пытается потянуть волынку, ну и банк эмитировавший карту тоже старается зачислить возврат попИзже


А-Банк (16.01.2020) -> TacКомбанк (23.01.2020), через TAS2U - нигде денег не видно. Игра в "футбол" идёт... :evil:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:30

Re: ПУМБ

  jay2004 написав:А-Банк (16.01.2020) -> TacКомбанк (23.01.2020), через TAS2U - нигде денег не видно. Игра в "футбол" идёт...

Сумно. Комса шукає?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:43

  Flamingo написав:
  tarasum написав:Платив на пейхабі,платіж відхилений,але кошти списалися. Обіцяли в кц до 2 год,так і не повернулися. За скільки часу повернуться кошти?
То вы череЗчур быстро от хаба хотите денег. Они так быстро не работают.
Из практики - на возврат им надо минимум три рабочих дня. Абсолютный рекорд - возврат шел 17 календарных дней!!! Правда справедливости ради надо отметить что это был период новогодне рождественских праздников - но все равно в этот период было 7 полноценных банковских дней. А ещё многое зависит от того как быстро ваш банк возврат проведет. К примеру согласно выписки - возврат был в моем банке 20го, а зачислили на карту 23го. Поэтому тут и хаб пытается потянуть волынку, ну и банк эмитировавший карту тоже старается зачислить возврат попИзже

Спочатку обіцяли 2год по пейхабу,пройшло півдня,то вже обіцяють до 5 робочих днів. У помилці платежі писало до 3 робочих днів ((Головне визнають що з їх сторлни проблеми,але не спішать виправляти( не хочуть проводити не успішні операції,тоді не треба повернення робити)) в приваті такого ні разу не було та портмоне тоже.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:48

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:А-Банк (16.01.2020) -> TacКомбанк (23.01.2020), через TAS2U - нигде денег не видно. Игра в "футбол" идёт...

Сумно. Комса шукає?


Так, але поки безрезультатно.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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