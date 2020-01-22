Справедливости ради - в сообщении об ошибке они говорят не о "трех" а о "нескольких" днях ( просто себе скрины сохраняю на всякий пожарный )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:07
Re: ПУМБ
Справедливости ради - в сообщении об ошибке они говорят не о "трех" а о "нескольких" днях ( просто себе скрины сохраняю на всякий пожарный )
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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