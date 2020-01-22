Справедливости ради - в сообщении об ошибке они говорят не о "трех" а о "нескольких" днях ( просто себе скрины сохраняю на всякий пожарный )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:07
Re: ПУМБ
Справедливости ради - в сообщении об ошибке они говорят не о "трех" а о "нескольких" днях ( просто себе скрины сохраняю на всякий пожарный )
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:50
Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 23 січ, 2020 16:55
банк може проводити акції з кешбеком по кредиткам
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:01
Кишмиш - шось не пригадую, 3 місяці розтрочка від 1000 - це так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:13
влітку 2019 по обранним категоріям операцій надавали кешбек
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:18
Re: ПУМБ
Якби детальніше ...можливо і пригадав би.
Давайте зараз щось придумайте в пику Поляку, Фарсу, Аллі і Сімі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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