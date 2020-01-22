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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2435243624372438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:07

Re: ПУМБ

  tarasum написав:У помилці платежі писало до 3 робочих днів

Справедливости ради - в сообщении об ошибке они говорят не о "трех" а о "нескольких" днях ( просто себе скрины сохраняю на всякий пожарный ;))Зображення
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:50

Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:55

  klug написав:Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?


банк може проводити акції з кешбеком по кредиткам
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:01

  klug написав:Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?

Кишмиш - шось не пригадую, 3 місяці розтрочка від 1000 - це так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:13

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?

Кишмиш - шось не пригадую, 3 місяці розтрочка від 1000 - це так.

влітку 2019 по обранним категоріям операцій надавали кешбек
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:18

Re: ПУМБ

  PUMB написав:влітку 2019 по обранним категоріям операцій надавали кешбек

Якби детальніше ...можливо і пригадав би.
Давайте зараз щось придумайте в пику Поляку, Фарсу, Аллі і Сімі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:13

Справедливости ради - в сообщении об ошибке они говорят не о "трех" а о "нескольких" днях ( просто себе скрины сохраняю на всякий пожарный ;)

Нескілька днів це розмите поняття,тоді по помилці 1-2 дні,а не до 5 робднів. Але для чого казочку говорити повернення коштів через 1-2год на гарячці?! Якщо не повертається,ніби то скаргу пишуть.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:23

  tarasum написав:Але для чого казочку говорити повернення коштів через 1-2год на гарячці?! Якщо не повертається,ніби то скаргу пишуть.

Потому что "гарячка", как и вся поддержка ПУМБа - это весьма "отбитое" структурное подразделение, мало за что отвечающее, пытающееся не решить, а всячески затянуть вопрос всеми возможными способами. В лучшем случае - можно получить ответ ни о чем - в худшем - как Вам - пообещают 2 часа - сделают в лучшем случае за неделю. Им верить - себя обманывать ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:28

  Flamingo написав:
  tarasum написав:Але для чого казочку говорити повернення коштів через 1-2год на гарячці?! Якщо не повертається,ніби то скаргу пишуть.

Потому что "гарячка", как и вся поддержка ПУМБа - это весьма "отбитое" структурное подразделение, мало за что отвечающее, пытающееся не решить, а всячески затянуть вопрос всеми возможными способами. В лучшем случае - можно получить ответ ни о чем - в худшем - как Вам - пообещают 2 часа - сделают в лучшем случае за неделю. Им верить - себя обманывать ;(


Анлогічно з ТАС, і А-банк. Мені навіть, в аналогічній ситуації - обіцяють до 55 днів (вже пройшло 7 діб) :evil: :shock: .
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jay2004
 
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