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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2436243724382439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56

Re: ПУМБ

  tarasum написав:Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?!
Понимаете - есть такое понятие как "форма", а есть "суть". Отвлекая "формой" (а это номер обращения, какие-то сроки и т.п.) - "горячка" уводит клиента от "сути" (клиенту важен возврат денег, а не лицезрение процесса а порой и имитации процесса). Понятно, что столкнувшись с таким в первый раз - можно подумать что все делается правильно - так и надо. Но когда "наступаешь" на эти грабли вновь и вновь - начинаешь потихоньку отделять "мух от котлет".
Для меня такими "граблями" с ПУМБой стал случай, когда я понимая, что проблема есть и и она на стороне ПУМБа и ее можно решить за часы - в ответ получил предложение подождать 3 дня, потом еще и в итоге мои деньги проволынили 8 дней. Поэтому отношения с банком по возможности минимизировал, но "ляпы" от их сервисов - периодически "ловлю". При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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