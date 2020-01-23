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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2436243724382439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56

Re: ПУМБ

  tarasum написав:Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?!
Понимаете - есть такое понятие как "форма", а есть "суть". Отвлекая "формой" (а это номер обращения, какие-то сроки и т.п.) - "горячка" уводит клиента от "сути" (клиенту важен возврат денег, а не лицезрение процесса а порой и имитации процесса). Понятно, что столкнувшись с таким в первый раз - можно подумать что все делается правильно - так и надо. Но когда "наступаешь" на эти грабли вновь и вновь - начинаешь потихоньку отделять "мух от котлет".
Для меня такими "граблями" с ПУМБой стал случай, когда я понимая, что проблема есть и и она на стороне ПУМБа и ее можно решить за часы - в ответ получил предложение подождать 3 дня, потом еще и в итоге мои деньги проволынили 8 дней. Поэтому отношения с банком по возможности минимизировал, но "ляпы" от их сервисов - периодически "ловлю". При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:19

  klug написав:Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?


акт отчаяния, со мной болтала осенью минут 20, я объяснил что без малюсенького кешбека, хотя бы rewards (который есть для VIP), кредитка не интересна,
видимо, маркетинг что-то там думает

кешбек с офердрафтом (с)

а сегодня слетели шаблоны ((, в приложухе - все, в КБ - половина
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