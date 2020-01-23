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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2436243724382439 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 786 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 85 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 209 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 185 Всього голосів : 786 Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56 Re: ПУМБ tarasum написав: Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?! Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?! Понимаете - есть такое понятие как "форма", а есть "суть". Отвлекая "формой" (а это номер обращения, какие-то сроки и т.п.) - "горячка" уводит клиента от "сути" (клиенту важен возврат денег, а не лицезрение процесса а порой и имитации процесса). Понятно, что столкнувшись с таким в первый раз - можно подумать что все делается правильно - так и надо. Но когда "наступаешь" на эти грабли вновь и вновь - начинаешь потихоньку отделять "мух от котлет".

Для меня такими "граблями" с ПУМБой стал случай, когда я понимая, что проблема есть и и она на стороне ПУМБа и ее можно решить за часы - в ответ получил предложение подождать 3 дня, потом еще и в итоге мои деньги проволынили 8 дней. Поэтому отношения с банком по возможности минимизировал, но "ляпы" от их сервисов - периодически "ловлю". При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0. Понимаете - есть такое понятие как "форма", а есть "суть". Отвлекая "формой" (а это номер обращения, какие-то сроки и т.п.) - "горячка" уводит клиента от "сути" (клиенту важен возврат денег, а не лицезрение процесса а порой и имитации процесса). Понятно, что столкнувшись с таким в первый раз - можно подумать что все делается правильно - так и надо. Но когда "наступаешь" на эти грабли вновь и вновь - начинаешь потихоньку отделять "мух от котлет".Для меня такими "граблями" с ПУМБой стал случай, когда я понимая, что проблема есть и и она на стороне ПУМБа и ее можно решить за часы - в ответ получил предложение подождать 3 дня, потом еще и в итоге мои деньги проволынили 8 дней. Поэтому отношения с банком по возможности минимизировал, но "ляпы" от их сервисов - периодически "ловлю". При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0. Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3853 З нами з: 20.03.15 Подякував: 65 раз. Подякували: 809 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 21:19 klug написав: Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)? Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?



акт отчаяния, со мной болтала осенью минут 20, я объяснил что без малюсенького кешбека, хотя бы rewards (который есть для VIP), кредитка не интересна,

видимо, маркетинг что-то там думает



кешбек с офердрафтом (с)



а сегодня слетели шаблоны ((, в приложухе - все, в КБ - половина акт отчаяния, со мной болтала осенью минут 20, я объяснил что без малюсенького кешбека, хотя бы rewards (который есть для VIP), кредитка не интересна,видимо, маркетинг что-то там думаеткешбек с офердрафтом (с)а сегодня слетели шаблоны ((, в приложухе - все, в КБ - половина cohan Повідомлень: 28 З нами з: 27.09.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2020 22:54 Flamingo написав: tarasum написав: При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0. При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0.

Допомогу вони точно надають,вони посередники,а не виконавці) не знайшов в документації про декілька днів повернення коштів( Допомогу вони точно надають,вони посередники,а не виконавці) не знайшов в документації про декілька днів повернення коштів( tarasum

Повідомлень: 478 З нами з: 16.10.18 Подякував: 43 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2436243724382439 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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