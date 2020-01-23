Додано: Чет 23 січ, 2020 19:56

tarasum написав: Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?! Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?!

Понимаете - есть такое понятие как "форма", а есть "суть". Отвлекая "формой" (а это номер обращения, какие-то сроки и т.п.) - "горячка" уводит клиента от "сути" (клиенту важен возврат денег, а не лицезрение процесса а порой и имитации процесса). Понятно, что столкнувшись с таким в первый раз - можно подумать что все делается правильно - так и надо. Но когда "наступаешь" на эти грабли вновь и вновь - начинаешь потихоньку отделять "мух от котлет".Для меня такими "граблями" с ПУМБой стал случай, когда я понимая, что проблема есть и и она на стороне ПУМБа и ее можно решить за часы - в ответ получил предложение подождать 3 дня, потом еще и в итоге мои деньги проволынили 8 дней. Поэтому отношения с банком по возможности минимизировал, но "ляпы" от их сервисов - периодически "ловлю". При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0.