tarasum написав:Розглянули,зафіксували звернення та прийшов номер в смс,обіцяли передзвонити та повідомити результат. З чого їм не вірити?!
Понимаете - есть такое понятие как "форма", а есть "суть". Отвлекая "формой" (а это номер обращения, какие-то сроки и т.п.) - "горячка" уводит клиента от "сути" (клиенту важен возврат денег, а не лицезрение процесса а порой и имитации процесса). Понятно, что столкнувшись с таким в первый раз - можно подумать что все делается правильно - так и надо. Но когда "наступаешь" на эти грабли вновь и вновь - начинаешь потихоньку отделять "мух от котлет". Для меня такими "граблями" с ПУМБой стал случай, когда я понимая, что проблема есть и и она на стороне ПУМБа и ее можно решить за часы - в ответ получил предложение подождать 3 дня, потом еще и в итоге мои деньги проволынили 8 дней. Поэтому отношения с банком по возможности минимизировал, но "ляпы" от их сервисов - периодически "ловлю". При этом надежда на помощь от "поддержки" - минимальна, если не равна 0.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
klug написав:Дзвонила дівчинка, настирливо впарювала всеМОЖУ. Казала, що активним клієнтам з часом підключають "послугу кешбек", жодних подробиць надати не змогла. Таке дійсно буває чи це був акт відчаю, щоб таки переконати мене оформити цей продукт (основна версія)?
акт отчаяния, со мной болтала осенью минут 20, я объяснил что без малюсенького кешбека, хотя бы rewards (который есть для VIP), кредитка не интересна, видимо, маркетинг что-то там думает
кешбек с офердрафтом (с)
а сегодня слетели шаблоны ((, в приложухе - все, в КБ - половина
Тю, безкоштовна інфініті з безлімітними лаунжами без урахування обороту, 30% кешбек на усі операції, 30% безподаткових на залишок своїх, 200 днів грейсу, ліміти від 100к без скоринга, фінмона, обмежень за віком і з вільним обналом, включно із закордоном. Продукт - бімба. Будуть стояти черги під відділеннями. І як раніше ніхто до такого не додумався? Зовсім ці банкіри не тямлять нічого у бізнесі.