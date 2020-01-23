|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:09
guntherhouse777 написав:
А сколько дают по рефералке?)
Сталеву 30мм трубу, щоб ніде не злиплось.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3970
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 506 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему