Сталеву 30мм трубу, щоб ніде не злиплось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:09
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:31
Re: ПУМБ
Пумб умудрився підтвердити відхилені операції в пейхабі за 22.01,по логіці мав би розблокувати гроші. Тепер вже швидко гроші не повернуть(((Вже маю 3 заявки,поки справді толку ніякого з підтримки,лише штампують заявки( Виходить, пан Flamingo був правий))))
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:41
О... Для вас все интересное только начинается. Кое что конечно зависит и от банка эмитента карты, но вангую что теперь свои деньги раньше чем числа 29, а то и 30 вы назад не увидите
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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