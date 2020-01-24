Сталеву 30мм трубу, щоб ніде не злиплось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:09
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:31
Re: ПУМБ
Пумб умудрився підтвердити відхилені операції в пейхабі за 22.01,по логіці мав би розблокувати гроші. Тепер вже швидко гроші не повернуть(((Вже маю 3 заявки,поки справді толку ніякого з підтримки,лише штампують заявки( Виходить, пан Flamingo був правий))))
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:41
О... Для вас все интересное только начинается. Кое что конечно зависит и от банка эмитента карты, но вангую что теперь свои деньги раньше чем числа 29, а то и 30 вы назад не увидите
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:03
Господа, а в чем преимущества этого Пейхаба перед Портмоне? Почему вы им пользуетесь?
Мне, после страданий одной пани по возврату ошибочного второго платежа за воду (или отопления, в этой ветке выше) ясно, что от ПУМБа в таких задачах пока что нужно держаться подальше
Вот депозит или на карту - другое дело,
а платежки, рассрочки - не его это (с)
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:18
Чисто при оплате коммуналя - думаю основное преимущество в бесплатности первых трёх месяцев использования хаба. Ну кроме того бывает - правда не часто - что поставщика конкретной услуги в порте нету а в хабе есть.
Есть ещё пара мелких моментов, но это скорее сугубо из личностных предпочтений
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:06
Re: питаннячко по карті "всеможу"
Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу':
1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту?
2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі?
3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:10
Re: ПУМБ
Сразу давали безымянную, через неделю забраешь нормальную.
Додано: Суб 25 січ, 2020 09:25
А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?
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