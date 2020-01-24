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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2437243824392440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:09

  guntherhouse777 написав:А сколько дают по рефералке?)

Сталеву 30мм трубу, щоб ніде не злиплось.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:31

Re: ПУМБ

Пумб умудрився підтвердити відхилені операції в пейхабі за 22.01,по логіці мав би розблокувати гроші. Тепер вже швидко гроші не повернуть(((Вже маю 3 заявки,поки справді толку ніякого з підтримки,лише штампують заявки( Виходить, пан Flamingo був правий))))
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:41

  tarasum написав:Пумб умудрився підтвердити відхилені операції в пейхабі за 22.01,по логіці мав би розблокувати гроші. Тепер вже швидко гроші не повернуть(((Вже маю 3 заявки,поки справді толку ніякого з підтримки,лише штампують заявки(

О... Для вас все интересное только начинается. Кое что конечно зависит и от банка эмитента карты, но вангую что теперь свои деньги раньше чем числа 29, а то и 30 вы назад не увидите :(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:03

  tarasum написав:Пумб умудрився підтвердити відхилені операції в пейхабі за 22.01,по логіці мав би розблокувати гроші. Тепер вже швидко гроші не повернуть(((Вже маю 3 заявки,поки справді толку ніякого з підтримки,лише штампують заявки( Виходить, пан Flamingo був правий))))


Господа, а в чем преимущества этого Пейхаба перед Портмоне? Почему вы им пользуетесь?
Мне, после страданий одной пани по возврату ошибочного второго платежа за воду (или отопления, в этой ветке выше) ясно, что от ПУМБа в таких задачах пока что нужно держаться подальше
Вот депозит или на карту - другое дело,
а платежки, рассрочки - не его это (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:18

  cohan написав:Господа, а в чем преимущества этого Пейхаба перед Портмоне? Почему вы им пользуетесь?

Чисто при оплате коммуналя - думаю основное преимущество в бесплатности первых трёх месяцев использования хаба. Ну кроме того бывает - правда не часто - что поставщика конкретной услуги в порте нету а в хабе есть.
Есть ещё пара мелких моментов, но это скорее сугубо из личностных предпочтений ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:06

Re: питаннячко по карті "всеможу"

Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу':
1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту?
2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі?
3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:10

Re: ПУМБ

1finanсier написав:3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?

Сразу давали безымянную, через неделю забраешь нормальную.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:25

  tarasum написав:Пумб умудрився підтвердити відхилені операції в пейхабі за 22.01,по логіці мав би розблокувати гроші. Тепер вже швидко гроші не повернуть(((Вже маю 3 заявки,поки справді толку ніякого з підтримки,лише штампують заявки( Виходить, пан Flamingo був правий))))

А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?
guntherhouse777
 
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