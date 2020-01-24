tarasum написав: guntherhouse777 написав:
А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?
Укрсиббанку у виписці, вказується дата операції та дата розрахунку) Цікаві обіцянки пейхаба щодо повернення 5 днів, потім 3 дні, а може взагалі у понеділок)
Ну с сибом тоже будет интересно. Когда вы увидите в среду или четверг деньги на счёте обратите внимание, когда они им вернулись (по выписке). Это будет скорее всего понедельник. Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.