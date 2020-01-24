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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2438243924402441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:24

  tarasum написав:
  guntherhouse777 написав:А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?

Укрсиббанку у виписці, вказується дата операції та дата розрахунку) Цікаві обіцянки пейхаба щодо повернення 5 днів, потім 3 дні, а може взагалі у понеділок)

Ну с сибом тоже будет интересно. Когда вы увидите в среду или четверг деньги на счёте обратите внимание, когда они им вернулись (по выписке). Это будет скорее всего понедельник. Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:37

Re: ПУМБ

Flamingo написав: Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться ;)


Да пусть хоть 2-3 недели пользуются... за 5% то. )
Aps
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  #<1 ... 2438243924402441
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