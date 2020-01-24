ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 10:24
tarasum написав: guntherhouse777 написав:
А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?
Укрсиббанку у виписці, вказується дата операції та дата розрахунку) Цікаві обіцянки пейхаба щодо повернення 5 днів, потім 3 дні, а може взагалі у понеділок)
Ну с сибом тоже будет интересно. Когда вы увидите в среду или четверг деньги на счёте обратите внимание, когда они им вернулись (по выписке). Это будет скорее всего понедельник. Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:37
Flamingo написав:
Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться
Да пусть хоть 2-3 недели пользуются... за 5% то. )
Aps
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00
Aps написав: Flamingo написав:
Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться
Да пусть хоть 2-3 недели пользуются... за 5% то. )
Зависла комуналка тещі) Тому чекати 2-3 неділі задовго((((
tarasum
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Додано: Суб 25 січ, 2020 18:14
qwe_ua написав: 1finanсier написав:3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?
Сразу давали безымянную, через неделю забраешь нормальную.
Дякую, а по іншим питанням не в курсі часом? )
1finanсier
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:27
А кто такой "финансовый-советник"?
вроде как звонок с отделения?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Суб 25 січ, 2020 19:33
uaprofi написав:
А кто такой "финансовый-советник"?
вроде как звонок с отделения?
Вроде ПерсМен должен вам придумать план как пользоваться вашими грошима. Ну и донести до вас эту бесценную инф-ю. Лайф-страховку могут тулить.
Попросите на мыло скинуть. Похоже им для отчетности нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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