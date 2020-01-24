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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2439244024412442>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:24

  tarasum написав:
  guntherhouse777 написав:А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?

Укрсиббанку у виписці, вказується дата операції та дата розрахунку) Цікаві обіцянки пейхаба щодо повернення 5 днів, потім 3 дні, а може взагалі у понеділок)

Ну с сибом тоже будет интересно. Когда вы увидите в среду или четверг деньги на счёте обратите внимание, когда они им вернулись (по выписке). Это будет скорее всего понедельник. Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 10:37

Re: ПУМБ

Flamingo написав: Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться ;)


Да пусть хоть 2-3 недели пользуются... за 5% то. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:00

  Aps написав:
Flamingo написав: Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться ;)


Да пусть хоть 2-3 недели пользуются... за 5% то. )

Зависла комуналка тещі) Тому чекати 2-3 неділі задовго((((
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 18:14

  qwe_ua написав:
1finanсier написав:3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?

Сразу давали безымянную, через неделю забраешь нормальную.

Дякую, а по іншим питанням не в курсі часом? )
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:27

А кто такой "финансовый-советник"?
вроде как звонок с отделения?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:33

  uaprofi написав:А кто такой "финансовый-советник"?
вроде как звонок с отделения?

Вроде ПерсМен должен вам придумать план как пользоваться вашими грошима. Ну и донести до вас эту бесценную инф-ю. Лайф-страховку могут тулить.
Попросите на мыло скинуть. Похоже им для отчетности нуна 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:06

  clientage написав:
  uaprofi написав:А кто такой "финансовый-советник"?
вроде как звонок с отделения?

Вроде ПерсМен должен вам придумать план как пользоваться вашими грошима. Ну и донести до вас эту бесценную инф-ю. Лайф-страховку могут тулить.
Попросите на мыло скинуть. Похоже им для отчетности нуна 8)


лучшибы они кэшбек 10% устанавливали)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:16

  1finanсier написав:Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу':
1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту?
2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі?
3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?

1. По старій памяті якийсь номер чи два потрібно надати.
2. Принцип як в Абанку, тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.
3)Можна отримати 2 карти основну і додаткову. Можуть бути обидві неіменні.
Акуратно слід відслідкувати щоб не підключали страхівочок.
Тоді карти безкоштовні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:20

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.

Вроде бы уже не выбирается
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:23

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.

Вроде бы уже не выбирается

Відстав від життя...30 розрахункова дата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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