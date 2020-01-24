guntherhouse777 написав:А как вы увидели, что Пумба подтвердил отклоненные операции ?
Укрсиббанку у виписці, вказується дата операції та дата розрахунку) Цікаві обіцянки пейхаба щодо повернення 5 днів, потім 3 дні, а може взагалі у понеділок)
Ну с сибом тоже будет интересно. Когда вы увидите в среду или четверг деньги на счёте обратите внимание, когда они им вернулись (по выписке). Это будет скорее всего понедельник. Но зачем вам сибу давать знать что деньги уже вернулись если ними можно ещё 2-3 дня попользоваться
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
1finanсier написав:Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу': 1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту? 2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі? 3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?
1. По старій памяті якийсь номер чи два потрібно надати. 2. Принцип як в Абанку, тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів. 3)Можна отримати 2 карти основну і додаткову. Можуть бути обидві неіменні. Акуратно слід відслідкувати щоб не підключали страхівочок. Тоді карти безкоштовні.
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Квесторе_поверніться написав:тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.
Вроде бы уже не выбирается
Відстав від життя...30 розрахункова дата?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.