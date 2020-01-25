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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:38
Квесторе_поверніться написав:[
Відстав від життя...30 розрахункова дата?
Ага
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Додано: Суб 25 січ, 2020 23:04
Квесторе_поверніться
Квесторе_поверніться написав: 1finanсier написав:
Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу':
1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту?
2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі?
3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?
1. По старій памяті якийсь номер чи два потрібно надати.
2. Принцип як в Абанку, тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.
3)Можна отримати 2 карти основну і додаткову. Можуть бути обидві неіменні.
Акуратно слід відслідкувати щоб не підключали страхівочок.
Тоді карти безкоштовні.
, дякую. А не знаєте, не прозвонюють по номерам, які нвдаються ?
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1finanсier
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