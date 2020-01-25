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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2439244024412442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:38

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:[
Відстав від життя...30 розрахункова дата?

Ага
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:04

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу':
1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту?
2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі?
3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?

1. По старій памяті якийсь номер чи два потрібно надати.
2. Принцип як в Абанку, тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.
3)Можна отримати 2 карти основну і додаткову. Можуть бути обидві неіменні.
Акуратно слід відслідкувати щоб не підключали страхівочок.
Тоді карти безкоштовні.

Квесторе_поверніться, дякую. А не знаєте, не прозвонюють по номерам, які нвдаються ?
1finanсier
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ПУМБ (24412)
25.01.2020 23:04
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