Квесторе_поверніться написав:[
Відстав від життя...30 розрахункова дата?
Ага
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:38
Re: ПУМБ
Ага
Додано: Суб 25 січ, 2020 23:04
Квесторе_поверніться, дякую. А не знаєте, не прозвонюють по номерам, які нвдаються ?
Додано: Нед 26 січ, 2020 07:23
1finanсier
Поясніть чим цікава вам кредитна картка Пумб? В чому вона особлива? Я особливо нічого цікавого не побачив. Може краще очікуйте коли будуть хоча б якісь кешбек чи бонус
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:48
Re: ПУМБ
Цікаво, перші 4 операцій в пейхабі на день - успішні. 5 операція відхилена. У всіх так? Чи немає у них закономірності відхилення?
Додано: Нед 26 січ, 2020 10:52
Re: ПУМБ
Не завжди, але бувало - коли платив одною картою. Беру другу - ок. Справа не в карті, бо на інших сайтах працює
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:08
Похоже на фрод-контроль ПУМБы. Попробуйте увеличить интервалы между проплатами до 15 мин
Пользуйте Портмоне, я там оплачиваю за раз до 15 счетов, потом приходится у Виики переназначать лимиты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 січ, 2020 11:09
Re: ПУМБ
По старій памяті не продзвонювали вроді.
Але це було давно і просив невеликий кредліміт.
Але ж телефон слід давати з перспективою що таки передзвонять і на запитання слід чітко відповідати тільки з позитивом про того хто бере кредитик.
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