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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:38
Квесторе_поверніться написав:[
Відстав від життя...30 розрахункова дата?
Ага
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qwe_ua
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Додано: Суб 25 січ, 2020 23:04
Квесторе_поверніться
Квесторе_поверніться написав: 1finanсier написав:
Шановні форумчани, підкажіть будь ласка пару ньюансів по 'все можу':
1) чи потрібно надавати номери родичів чи колег по роботі при оформлені цієї картки? І чи обзвонюють вони їх перед встановленням кред.ліміту?
2) який принцип дії кредитного ліміту по ''все можу'' - як наприклад в а-банку чи моні, чи все пов'язано з РД або другими заморочками як в альфі?
3) карта іменна, чи можна отримати і миттєву?
1. По старій памяті якийсь номер чи два потрібно надати.
2. Принцип як в Абанку, тільки розрахункова дата вибирається 10, 20, або 30 число місяця. Грейс до 62 днів.
3)Можна отримати 2 карти основну і додаткову. Можуть бути обидві неіменні.
Акуратно слід відслідкувати щоб не підключали страхівочок.
Тоді карти безкоштовні.
, дякую. А не знаєте, не прозвонюють по номерам, які нвдаються ?
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1finanсier
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Додано: Нед 26 січ, 2020 07:23
1finanсier
Поясніть чим цікава вам кредитна картка Пумб? В чому вона особлива? Я особливо нічого цікавого не побачив. Може краще очікуйте коли будуть хоча б якісь кешбек чи бонус
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tarasum
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:48
Цікаво, перші 4 операцій в пейхабі на день - успішні. 5 операція відхилена. У всіх так? Чи немає у них закономірності відхилення?
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tarasum
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Додано: Нед 26 січ, 2020 10:52
tarasum написав:
Цікаво, перші 4 операцій в пейхабі на день - успішні. 5 операція відхилена. У всіх так?
Не завжди, але бувало - коли платив одною картою. Беру другу - ок. Справа не в карті, бо на інших сайтах працює
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:08
chipmunk написав: tarasum написав:
Цікаво, перші 4 операцій в пейхабі на день - успішні. 5 операція відхилена. У всіх так?
Не завжди, але бувало - коли платив одною картою. Беру другу - ок. Справа не в карті, бо на інших сайтах працює
Похоже на фрод-контроль ПУМБы. Попробуйте увеличить интервалы между проплатами до 15 мин
Пользуйте Портмоне, я там оплачиваю за раз до 15 счетов, потом приходится у Виики переназначать лимиты
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 26 січ, 2020 11:09
1finanсier написав:
А не знаєте, не прозвонюють по номерам, які надаються ?
По старій памяті не продзвонювали вроді.
Але це було давно і просив невеликий кредліміт.
Але ж телефон слід давати з перспективою що таки передзвонять і на запитання слід чітко відповідати тільки з позитивом про того хто бере кредитик.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 26 січ, 2020 12:03
clientage написав: chipmunk написав: tarasum написав:
Цікаво, перші 4 операцій в пейхабі на день - успішні. 5 операція відхилена. У всіх так?
Не завжди, але бувало - коли платив одною картою. Беру другу - ок. Справа не в карті, бо на інших сайтах працює
Похоже на фрод-контроль ПУМБы. Попробуйте увеличить интервалы между проплатами до 15 мин
Пользуйте Портмоне, я там оплачиваю за раз до 15 счетов, потом приходится у Виики переназначать лимиты
Походу 2 операції дає зробити без проблем,якщо здійснити 3 до 5 хв,тоді напевно блок,спрацьовує їхній захист. Треба платити 2 операції,потім через 1-2 годину,здійснювати повторну оплату. Якщо можна перевірте дану теорію)
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tarasum
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