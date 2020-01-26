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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:59

Flamingo
Я в хабе с пумб платил, звонил в пумб. Может стоит позвонить в тасю и они отключат ограничения по своей карте. По сути хабу я так понимаю все равно кол-во платежей если платежи пропускает эмитент карты
PUnder
 
Повідомлень: 1067
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:12

  PUnder написав:Flamingo
Я в хабе с пумб платил, звонил в пумб. Может стоит позвонить в тасю и они отключат ограничения по своей карте. По сути хабу я так понимаю все равно кол-во платежей если платежи пропускает эмитент карты

Пумбі є антифрод? Там тільки обмеження на кількість операцій. Просити відключити систему безпеки на 1 день?
tarasum
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Повідомлень: 496
З нами з: 16.10.18
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:16

tarasum
Є, і 2 рази на місяць він мене напрягає по комунальці і по мобільним телефонам. Правда останнім часом плачу через портмоне через із кобрендову картку безкоштовно. Що можу без комісії то через картку ПУМБ щоб ревардс отримати.
PUnder
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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  #<1 ... 2440244124422443
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