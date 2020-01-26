Flamingo
Я в хабе с пумб платил, звонил в пумб. Может стоит позвонить в тасю и они отключат ограничения по своей карте. По сути хабу я так понимаю все равно кол-во платежей если платежи пропускает эмитент карты
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Додано: Пон 27 січ, 2020 08:59
Flamingo
Я в хабе с пумб платил, звонил в пумб. Может стоит позвонить в тасю и они отключат ограничения по своей карте. По сути хабу я так понимаю все равно кол-во платежей если платежи пропускает эмитент карты
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:12
Пумбі є антифрод? Там тільки обмеження на кількість операцій. Просити відключити систему безпеки на 1 день?
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:16
tarasum
Є, і 2 рази на місяць він мене напрягає по комунальці і по мобільним телефонам. Правда останнім часом плачу через портмоне через із кобрендову картку безкоштовно. Що можу без комісії то через картку ПУМБ щоб ревардс отримати.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:39
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:04
Подскажите, пополнил кредитку ТАС банка через приложение TAS2U с "Все карта". Списание прошло с комисией 0,5%. Перед этим деньги перевел на все карта с депозита вільний. Разве такая операция с карт ПУМБа идет с комисией ?
Раньше такие переводы делал с карт Альфа банка и Форварда. По ним комисий не было.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:07
здесь вам не там
Да, по тарифам ПУМБы есть комисс 0.5% на сторонний манисенд
Юзайте р2р самого ПУМБа для пополнения карт Таси. Но у Таси эт вам грозит оведрафтом, т.к. сторонний манисенд зачисляется на 2..3 опердень
ПС. Подобные комисс есть у Привата, Ощада, Аваля... так шо скажите спасибо за науку -- не всё коту масленница
... делайте хоть что-нибудь!
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