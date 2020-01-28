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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2441244224432444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:28

всі валять ставки і пумба теж не відстає!

viewtopic.php?p=4851420#p4851420
:wink:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:16

  PUMB написав:- вже не обирається, 30 число за замовчуванням.


Так, навіть на сайті про 30 число сказано, навіть у лютому :D

Зображення

Кстати, на всякий случай - грейс период до 30-го числа включительно?
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:21

Re: ПУМБ

  SaimonWorld написав:Кстати, на всякий случай - грейс период до 30-го числа включительно?

По старій памяті білінг ввечері...години не памятаю.
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