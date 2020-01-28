всі валять ставки і пумба теж не відстає!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:28
всі валять ставки і пумба теж не відстає!
viewtopic.php?p=4851420#p4851420
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:16
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:21
Re: ПУМБ
По старій памяті білінг ввечері...години не памятаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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