Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43
Re: ПУМБ
Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
Мои рефералки:
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:12
Вже форичить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: greenozon, Kevin, la9, ukrprom2014, VASH, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|