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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Проинструктируйте своих прозвонщиц,чтобы не были такими назойливыми.
Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43

  uaprofi написав:а пополнение карт работает?
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Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49

  uaprofi написав:а пополнение карт работает?
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В андроїд версії все працює поставив пінкод) буває деколи зависає,треба виключати)
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:12

  Sergion написав:
  uaprofi написав:а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина


Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами

Вже форичить.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48

Re: ПУМБ

Овер нарисуют за пополнения карты сегодня и вывод завтра?
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ruvex
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