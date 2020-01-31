Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43
Re: ПУМБ
Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
Мои рефералки:
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:12
Вже форичить.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48
Re: ПУМБ
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