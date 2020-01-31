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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43
_PORT_UA написав:
Проинструктируйте своих прозвонщиц,чтобы не были такими назойливыми.
Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
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Sergion
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Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49
uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
В андроїд версії все працює поставив пінкод) буває деколи зависає,треба виключати)
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Додано: Чет 30 січ, 2020 23:12
Sergion написав: uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
Вже форичить.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:13
Квесторе_поверніться написав: Sergion написав: uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
Вже форичить.
Не форичить.
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