Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43
Re: ПУМБ
Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:12
Вже форичить.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:13
Не форичить.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 13:37
Панове,
заканчивается срок действия карты, перевыпускать соглашаются только с переводом на Всекарту.
Вопрос: есть ли в банке Пумб карточный продукт позволяющий снимать в кассе банка гривну без лимитов и комиссий?
ЗЫ:
про банкоматы знаю, мне не подходит
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:12
Andey Пумба все свои тарифные планы по дебетным картам "унифицировала" до всеКарты, по которой два снятия в месяц в кассе банка таки не тарифицируются. Но вряд ли Вы что тут найдете еще. Такова политика банка - меньше разных карт, меньше нагрузка на кассу...
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