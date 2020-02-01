|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:43
_PORT_UA написав:
Проинструктируйте своих прозвонщиц,чтобы не были такими назойливыми.
Они как раз работают по "методичке", в которой и написано что и в какой последовательности говорить. Так что менять надо не в "курицах" а в "методОЛУХах"
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3963
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43
uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49
uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
В андроїд версії все працює поставив пінкод) буває деколи зависає,треба виключати)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:12
Sergion написав: uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
Вже форичить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32050
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:13
Квесторе_поверніться написав: Sergion написав: uaprofi написав:
а пополнение карт работает?
меня постоянно выкидывает на страницу логина
Через ИБ - не работает. Пополняйте другими способами
Вже форичить.
Не форичить.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8972
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 1979 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:37
Панове,
заканчивается срок действия карты, перевыпускать соглашаются только с переводом на Всекарту.
Вопрос: есть ли в банке Пумб карточный продукт позволяющий снимать в кассе банка гривну без лимитов и комиссий?
ЗЫ:
про банкоматы знаю, мне не подходит
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:12
Andey Пумба все свои тарифные планы по дебетным картам "унифицировала" до всеКарты, по которой два снятия в месяц в кассе банка таки не тарифицируются. Но вряд ли Вы что тут найдете еще. Такова политика банка - меньше разных карт, меньше нагрузка на кассу...
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3963
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 лют, 2020 18:59
Flamingo написав:Andey
Пумба все свои тарифные планы по дебетным картам "унифицировала" до всеКарты, по которой два снятия в месяц в кассе банка таки не тарифицируются. Но вряд ли Вы что тут найдете еще. Такова политика банка - меньше разных карт, меньше нагрузка на кассу...
а если снимать в кассе со счета напрямую (без использования карты) предварительно распечатав платежку у менеджера?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:52
Депо ставки падают с завтрашнего числа? А до этого,что не было снижения?
Кто знает сколько по Вильному будет?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|