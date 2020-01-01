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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2444244524462447>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 15:11

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Не форичить.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:02

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Форичить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 00:05

Re: ПУМБ

Andey написав:а если снимать в кассе со счета напрямую (без использования карты) предварительно распечатав платежку у менеджера?

Комиссия была
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:02

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:Комиссия была

По договорам после 1.01.2020 комиссия есть.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 13:13

  ukrprom2014 написав:
  qwe_ua написав:Комиссия была

По договорам после 1.01.2020 комиссия есть.

Кажіть яка?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:11

З 4 лютого в банці нові тарифи, з 5 березня ще новіші зміни. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:01

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:З 4 лютого в банці нові тарифи, з 5 березня ще новіші зміни. :)
Ну вы бы уже и изменения написали :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:27

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:З 4 лютого в банці нові тарифи, з 5 березня ще новіші зміни. :)
Ну вы бы уже и изменения написали :)


не спамерська це робота, засучувати рукава і щось давати публіці! :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:45

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:З 4 лютого в банці нові тарифи, з 5 березня ще новіші зміни. :)
Ну вы бы уже и изменения написали :)

По все можу і все карта змін не виділено.
Цікаво що вводять плату за обмін, розмін купюр.
Бумагу на залізяку можна поміняти за 1 коп. ....але лише до 5 березкя.
З 5 березня плата зростає в 7 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:12

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:З 5 березня плата зростає в 7 раз.

До Кредит Днепро им далеко: те за такое берут толи 1%, то ли вообще полтора.
Mind the gap.
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