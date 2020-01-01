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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 15:11
Re: ПУМБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 02 лют, 2020 16:02
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 03 лют, 2020 00:05
Re: ПУМБ
Комиссия была
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:02
Re: ПУМБ
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Пон 03 лют, 2020 13:13
Кажіть яка?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 18:11
З 4 лютого в банці нові тарифи, з 5 березня ще новіші зміни.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:01
Re: ПУМБ
Ну вы бы уже и изменения написали
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:27
не спамерська це робота, засучувати рукава і щось давати публіці!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:45
По все можу і все карта змін не виділено.
Цікаво що вводять плату за обмін, розмін купюр.
Бумагу на залізяку можна поміняти за 1 коп. ....але лише до 5 березкя.
З 5 березня плата зростає в 7 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:12
Re: ПУМБ
До Кредит Днепро им далеко: те за такое берут толи 1%, то ли вообще полтора.
Mind the gap.
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