Квесторе_поверніться написав:З 5 березня плата зростає в 7 раз.
До Кредит Днепро им далеко: те за такое берут толи 1%, то ли вообще полтора.
Хочуть брати за розмін на дрібну купюру валюти 10% і також 10% за навпаки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зняття готівки без використання картки в касі Банку10 1,5% 10 Не стягується у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового вкладу фізичної особи (з балансового рахунку 2630/2638 на балансовий рахунок 2620) протягом 30 календарних днів.
через 30 дней депозитные деньги превращаются в обычные
Зняття готівки без використання картки в касі Банку10 1,5% 10 Не стягується у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового вкладу фізичної особи (з балансового рахунку 2630/2638 на балансовий рахунок 2620) протягом 30 календарних днів.
через 30 дней депозитные деньги превращаются в обычные