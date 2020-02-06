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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2445244624472448>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:З 5 березня плата зростає в 7 раз.

До Кредит Днепро им далеко: те за такое берут толи 1%, то ли вообще полтора.

Хочуть брати за розмін на дрібну купюру валюти 10% і також 10% за навпаки. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:11

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:З 4 лютого в банці нові тарифи, з 5 березня ще новіші зміни. :)
Ну вы бы уже и изменения написали :)

Тарифи АТ "ПУМБ" на обслуговування Клієнтів-фізичних осіб, діють з 04.02.2020 р.
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... 020_ua.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:31

чтиво мазохиста
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:51

  v57 написав:чтиво мазохиста

Основное сказали выше.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:16

  v57 написав:чтиво мазохиста

Не читати..... а вивчати потрібно. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:37

  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:чтиво мазохиста

Не читати..... а вивчати потрібно. :)

Зняття готівки без використання картки в касі Банку10 1,5%
10 Не стягується у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового вкладу фізичної особи (з балансового рахунку 2630/2638 на балансовий рахунок 2620) протягом 30 календарних днів.

через 30 дней депозитные деньги превращаются в обычные
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:39

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  v57 написав:чтиво мазохиста

Не читати..... а вивчати потрібно. :)

Зняття готівки без використання картки в касі Банку10 1,5%
10 Не стягується у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового вкладу фізичної особи (з балансового рахунку 2630/2638 на балансовий рахунок 2620) протягом 30 календарних днів.

через 30 дней депозитные деньги превращаются в обычные

Поэтому нуна их закидывать на Вильный
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:49

  clientage написав:
  vollena71 написав:через 30 дней депозитные деньги превращаются в обычные

Поэтому нуна их закидывать на Вильный

8/0,3/0,1 - забирать сразу, если нет непреодолимых препятствий :)
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:46

че за приколы с пумбом, попробовал перевести деньги на другую банку с приложения, нарисовал 31грн комиса, 2 недели назад переводил было бесплатно. нам такой хоккей не нужен!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:58

Re: ПУМБ

Пакет всекарта?
qwe_ua
 
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