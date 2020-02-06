депозитный...
а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:06
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:07
На даний момент немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:10
Re: ПУМБ
Тогда странно, что 2 недели назад не было
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:12
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:29
А нал з депокарти без комісій?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|