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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:06
qwe_ua написав:
Пакет всекарта?
депозитный...
а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:07
Starter написав: qwe_ua написав:
Пакет всекарта?
депозитный...
а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?
На даний момент немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:10
Starter написав:а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?
Тогда странно, что 2 недели назад не было
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qwe_ua
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:12
klug написав:
На даний момент немає.
закажу тогда, самая удобная для меня банка географически, не хотелось бы ее потерять)
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:29
Starter написав: klug написав:
На даний момент немає.
закажу тогда, самая удобная для меня банка географически, не хотелось бы ее потерять)
А нал з депокарти без комісій?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:17
Квесторе_поверніться написав:
А нал з депокарти без комісій?
раньше было без, но я еще не снимал, только пополняю через нее
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