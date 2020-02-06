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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2445244624472448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:06

  qwe_ua написав:Пакет всекарта?

депозитный...

а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:07

  Starter написав:
  qwe_ua написав:Пакет всекарта?

депозитный...

а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?

На даний момент немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:10

Re: ПУМБ

Starter написав:а на всекарте как с переводами? комис есть на соседей?

Тогда странно, что 2 недели назад не было :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:12

Re: ПУМБ

  klug написав:На даний момент немає.

закажу тогда, самая удобная для меня банка географически, не хотелось бы ее потерять)
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:29

  Starter написав:
  klug написав:На даний момент немає.

закажу тогда, самая удобная для меня банка географически, не хотелось бы ее потерять)

А нал з депокарти без комісій?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:17

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:А нал з депокарти без комісій?

раньше было без, но я еще не снимал, только пополняю через нее
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:59

Re: ПУМБ

Опять пополнения в вебверсии Пумбонлайна не работают. Тупо вылетает из кабинета.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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