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Додано: Пон 10 лют, 2020 18:56
У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?
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George
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:53
George написав:
У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?
У вас в доверкке д.б. указано, шо вы можете управлять счетами с СПЗ (спеціальні платіжні засоби - картками). Тогда вы сможете выпустить от имени отца дополнительную карту (скорее всего платно) на своё имя. У отца д.б. активной основная карта.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:08
George написав:
должен открыть карту на свое имя
Конечно не должен.
Это они план по картам так делают.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 05:59
ukrprom2014 написав: George написав:
должен открыть карту на свое имя
Конечно не должен.
Это они план по картам так делают.
Могут выдать со счета,но не бесплатно,поэтому СПЗ решает данную проблему
никому не верю
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:34
При пополнении карты ПУМБа картой другого банка после ввода кода 3D-SEQURE выбрасывает с банкинга. Это у всех?
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Kevin
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:51
Kevin написав:
При пополнении карты ПУМБа картой другого банка после ввода кода 3D-SEQURE выбрасывает с банкинга. Это у всех?
Буває таке бізобразіє...потім попускає.
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