Додано: Пон 10 лют, 2020 18:56

У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.

Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.

Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.

Может ли пояснить представитель банка?