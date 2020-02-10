RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2446244724482449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:56

Вопрос

У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?
George
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:53

  George написав:У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?

У вас в доверкке д.б. указано, шо вы можете управлять счетами с СПЗ (спеціальні платіжні засоби - картками). Тогда вы сможете выпустить от имени отца дополнительную карту (скорее всего платно) на своё имя. У отца д.б. активной основная карта.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30373
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2421 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:08

Re: ПУМБ

  George написав:должен открыть карту на свое имя

Конечно не должен.
Это они план по картам так делают.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 599
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 05:59

  ukrprom2014 написав:
  George написав:должен открыть карту на свое имя

Конечно не должен.
Это они план по картам так делают.

Могут выдать со счета,но не бесплатно,поэтому СПЗ решает данную проблему
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11886
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:34

Re: ПУМБ

При пополнении карты ПУМБа картой другого банка после ввода кода 3D-SEQURE выбрасывает с банкинга. Это у всех?
Kevin
 
Повідомлень: 287
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:51

  Kevin написав:При пополнении карты ПУМБа картой другого банка после ввода кода 3D-SEQURE выбрасывает с банкинга. Это у всех?

Буває таке бізобразіє...потім попускає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32306
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:44

  Kevin написав:При пополнении карты ПУМБа картой другого банка после ввода кода 3D-SEQURE выбрасывает с банкинга. Это у всех?

да
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Kevin написав:При пополнении карты ПУМБа картой другого банка после ввода кода 3D-SEQURE выбрасывает с банкинга. Это у всех?

Буває таке бізобразіє...потім попускає.

напишіть коли запрацює
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 19.01.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:02

044 3544330 это Ваш телефон?
у Вас что появилась карта "ПроЗапас"?
мне её оператор Ольга предложила раз 5 даже после того как переспросил название...
Она что с Газмяса ушла, а Вы её сразу в дело?
не жалко?
И ещё это не подло когда учётная ставка нбу 11%, а по Вильному вы платитке только жалкие8%, тулить и навязывать людям кредитные карты со ставкой почти 48%??
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3685
З нами з: 21.04.11
Подякував: 529 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:07

  clientage написав:
  George написав:У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?

У вас в доверкке д.б. указано, шо вы можете управлять счетами с СПЗ (спеціальні платіжні засоби - картками). Тогда вы сможете выпустить от имени отца дополнительную карту (скорее всего платно) на своё имя. У отца д.б. активной основная карта.


Мой вопрос решился, они мне прислали образец, что указать в доверенности.
George
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2446244724482449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, man, MASolomko, vitaliy_berdinskikh, vollena71 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17418)
11.02.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.