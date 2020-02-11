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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2447244824492450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:47

Re: ПУМБ

  George написав:Мой вопрос решился, они мне прислали образец, что указать в доверенности.

А можете поділитись з пересічними...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:53

  George написав:
  clientage написав:
  George написав:У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?

У вас в доверкке д.б. указано, шо вы можете управлять счетами с СПЗ (спеціальні платіжні засоби - картками). Тогда вы сможете выпустить от имени отца дополнительную карту (скорее всего платно) на своё имя. У отца д.б. активной основная карта.


Мой вопрос решился, они мне прислали образец, что указать в доверенности.

ну т.е. нуна переписать доверку у нотариуса. А это 500..600грн (на 5 лет)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 00:00

Re: ПУМБ

Пейхаб 2 операції по комуналці пропускає підряд,а 3 може забракувати,зловив. 1 раз пустило,а інший ні. Сума маленька (
tarasum
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