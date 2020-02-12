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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:47
George написав:
Мой вопрос решился, они мне прислали образец, что указать в доверенности.
А можете поділитись з пересічними...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:53
George написав: clientage написав: George написав:
У меня есть нотариальная доверенность на распоряжение счетами, выданного мне моим отцом.
Сегодня хотел снять в отделение валюту со счета отца по доверенности.
Мне сказали, что для снятия денег я должен открыть карту на свое имя, которая будет подвязана к счету моего отца (прямое снятие со счета с 1.5% комиссией, а по карте - бесплатно). Но открыть карту на мое имя не могут без присутствия отца (почему?). Доверенность разрешает снятие средств со счетов, а для открытия карты на мое имя доверенность не нужна.
Может ли пояснить представитель банка?
У вас в доверкке д.б. указано, шо вы можете управлять счетами с СПЗ (спеціальні платіжні засоби - картками). Тогда вы сможете выпустить от имени отца дополнительную карту (скорее всего платно) на своё имя. У отца д.б. активной основная карта.
Мой вопрос решился, они мне прислали образец, что указать в доверенности.
ну т.е. нуна переписать доверку у нотариуса. А это 500..600грн (на 5 лет)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:48
Квесторе_поверніться написав: George написав:
Мой вопрос решился, они мне прислали образец, что указать в доверенности.
А можете поділитись з пересічними...якщо не секрет?
Могу. Они добавили фразу:
"ініціювати випуск та отримувати додаткові платіжні картки та ПІН-коди до них емітовані на своє ім’я".
В принципе тоже самое, что мне написал clientage.
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George
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:00
Пейхаб 2 операції по комуналці пропускає підряд,а 3 може забракувати,зловив. 1 раз пустило,а інший ні. Сума маленька (
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tarasum
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:34
tarasum написав:
Пейхаб 2 операції по комуналці пропускає підряд,а 3 може забракувати,зловив. 1 раз пустило,а інший ні. Сума маленька (
Вам уже радили
, як вирішити, не допомагає?
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klug
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:57
klug написав: tarasum написав:
Пейхаб 2 операції по комуналці пропускає підряд,а 3 може забракувати,зловив. 1 раз пустило,а інший ні. Сума маленька (
Вам уже радили
, як вирішити, не допомагає?
Фрод система у пумб карток,а якщо іншого банку в пейхабі,тоді вони не знають чи не хочуть відключати в підтримці. Наприклад в укрсибі навіть забраковану операцію не бачать,про фрод не чули. На портмоне чи приваті жодних проблеи,а на пейхаб буває часто.
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tarasum
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:15
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, а если в пумб добавить карту другого банка и платить ей через пейхаб коммуналку, то:
Будет ли коммис?
Если по карте другого банка предусмотрен кэшбэк, будет ли он при такой транзакции или хаб идет как перевод средств?
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Alex_TT
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Додано: Сер 12 лют, 2020 23:25
Alex_TT написав:
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, а если в пумб добавить карту другого банка и платить ей через пейхаб коммуналку, то:
Будет ли коммис?
Если по карте другого банка предусмотрен кэшбэк, будет ли он при такой транзакции или хаб идет как перевод средств?
А зачем кудато чтото добавлять? Просто регистрируетесь в хабе и платите картой любого банка. При оплате комуналки мсс правильный 4900. Если по вашей чужой карте банк наливает кишмиш по этому мсс - то все ок
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- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:21
Flamingo написав: Alex_TT написав:
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, а если в пумб добавить карту другого банка и платить ей через пейхаб коммуналку, то:
Будет ли коммис?
Если по карте другого банка предусмотрен кэшбэк, будет ли он при такой транзакции или хаб идет как перевод средств?
А зачем кудато чтото добавлять? Просто регистрируетесь в хабе и платите картой любого банка. При оплате комуналки мсс правильный 4900. Если по вашей чужой карте банк наливает кишмиш по этому мсс - то все ок
Спасибо! В тарифах пишет без комиса первых 3 мес и далее по полной
Востаннє редагувалось Alex_TT
в Чет 13 лют, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Alex_TT
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:22
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
ну менеджер распечатывает платежку на снятие с Вільного и ты с ней идешь в кассу
Востаннє редагувалось Andey
в Чет 13 лют, 2020 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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