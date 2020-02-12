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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:24
Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:35
ukrprom2014 написав: Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
0.5%
Или тарифы поменялись?
А в чем смысл?
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